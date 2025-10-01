Burendag Barnsteen wederom geslaagd

Mijdrecht – In Barnsteen was het zaterdag 27 september weer tijd voor de jaarlijkse Burendag. Al sinds jaar en dag onderhouden bewoners gezamenlijk zo’n 200 vierkante meter gemeentelijk plantsoen. Dit doen zij met steun van het Oranjefonds en het gemeentelijke programma ‘Goud in je Wijk’. Het onderhoud vormt telkens de aftrap van een gezellige dag voor jong en oud.

’s Ochtends gingen de bewoners voortvarend aan de slag: het zomergoed werd verwijderd en vervangen door kleurrijke herfstbloeiers, waarmee de straat meteen een frisse uitstraling kreeg. Terwijl de groene vingers bezig waren, startten de overige activiteiten van Burendag. Voor de kinderen stond er een groot springkussen klaar en werd er fanatiek met stoepkrijt van het Oranjefonds de boel opgevrolijkt.

Na de gedane arbeid in de buurttuin werden de groene handen gewassen en ging men samen gezellig verder. Een vijf meter lange sjoelbak en een voetbaltafel zorgden voor sportieve strijd. De felbegeerde sjoelbak-wisselbeker ging dit jaar naar Suzelle Lensink, die met 119 punten een indrukwekkende score neerzette. Ook aan de inwendige mens was gedacht. De barbecue werd flink opgestookt en iedereen genoot van zelf meegebrachte gerechten, vergezeld van een drankje. De opkomst mocht er zijn, met ruim 30 buurtgenoten was het een gezellig buurtfeestje in de Barnsteen.

Meedoen met het onderhoud?

Buurtgenoten die willen helpen bij het onderhoud of de volgende Burendag willen bijwonen, zijn van harte welkom. Het onderhoud vindt vrijwel elke laatste zaterdag van de maand plaats van 09.00 tot 11.00 uur, met aansluitend koffie bij één van de bewoners.

Op de foto: De strijd om de sjoelbakwisselbeker. Foto: Peter Pos.