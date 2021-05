Brug vernoemd naar Vinkeveense verzetsstrijder Jan Berkelaar

De Ronde Venen – De brug aan het begin van de Baambrugse Zuwe (bij de kruising met de Herenweg) heet vanaf 4 mei Jan Berkelaarbrug. De brug is vernoemd naar verzetsstrijder Jan Berkelaar uit Vinkeveen. Vorig jaar bleek uit onderzoek onomstotelijk dat Berkelaar deel uitmaakte van het verzet. Zijn naam is na 77 jaar alsnog toegevoegd aan de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-1945’ . Dinsdag 4 mei onthulde burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen samen met de 3 kinderen van Jan Berkelaar een gedenkplaat die op de brug is bevestigd.Op de plek waar nu een parkeerplaats is naast de brug, woonde Berkelaar met zijn gezin toen hij in juli 1943 werd opgepakt. Hij is toen naar een politiebureau in Amsterdam gebracht om daar te worden verhoord.

Luchtaanval

Op de dag van zijn verhoor voerde de Amerikaanse luchtmacht een aanval uit op de Fokker-vliegtuigfabriek. Dat gecamoufleerde complex maakte deel uit van de Duitse oorlogsindustrie. Het beoogde doel werd niet geraakt. De afgeworpen bommen vielen op nabijgelegen woonwijken in Amsterdam-Noord. Bijna 200 mensen kwamen daarbij om het leven. Het politiebureau, waar Jan Berkelaar was ingesloten, werd ook getroffen. Hij raakte zwaargewond en overleed enkele uren later. Zijn vrouw is op dat moment in verwachting van hun derde kind.

Gedenkplaat

Met de gedenkplaat wordt stilgestaan bij het leven van Jan Berkelaar als verzetsman en bij zijn tragische overlijden. Het ontwerp is van Marjolein Stappers. Er zijn ook foto’s van de Vinkevener en zijn gezin te zien, evenals de tekst van een kort briefje van een Joodse koopman uit Amsterdam die Berkelaar om hulp vraagt. De man is later met zijn vrouw in vernietigingskamp Auschwitz vermoord.

Nieuw onderzoek brengt duidelijkheid over het verleden

Rond de verzetsactiviteiten van Jan Berkelaar bleven lange tijd vraagtekens bestaan. De activiteiten vonden in het geheim plaats, want de risico’s bij ontdekking waren enorm. Het recente onderzoek is gedaan door zijn dochter, samen met Greet en Marjolein Stappers, als moeder en dochter twee bevlogen Vinkeveners, en met raadslid Jan Rouwenhorst, kenner van de lokale geschiedenis. Via de gemeente kwamen zij met elkaar in contact en bundelden ze hun krachten. Met het onderzoek is definitief vastgelegd dat Jan Berkelaar lid was van het verzet in Vinkeveen. Hij hield zich onder andere bezig met het repareren van opgedregde wapens, de distributie daarvan en het vervalsen van voedselbonnen.

Zijn naam ontbrak tot voor kort op de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-1945’. Na het onderzoek vorig jaar is dit gecorrigeerd en is de naam Jan Berkelaar alsnog opgenomen in de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-1945’.

Fotobijschrift:

De kinderen van Jan Berkelaar onthullen samen met burgemeester Divendal de gedenkplaat bij de Jan Berkelaarbrug in Vinkeveen.