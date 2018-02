Uithoorn – Vrijdagmorgen 16 februari rond half negen is de Uithoornse brandweer gevraagd naar de Johan van Oldenbarneveldtlaan te gaan. Een doodsbange kat zat in de dakgoot. De brandweer heeft het dier uit de dakgoot gehaald en overgedragen aan de zorg van de dierenambulance. Hoe lang de kat er al zat, is onbekend.

Foto: VTF – Najim Kroezen