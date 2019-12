Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand

Aalsmeer – De wekelijkse oefenavond van de Brandweer van Aalsmeer is maandag 30 december gestart met een uitruk. Net voor aanvang kwam er een brandmelding bij een bloemenbedrijf op VBA Zuid. Het bleek om een storing in de melder te gaan.

Nog geen half uur later, rond kwart over acht, werd alarm geslagen voor een schoorsteenbrand in de Zoete Veenstraat in Nieuw-Oosteinde. Met behulp van de ladderwagen heeft de Brandweer het vuurtje geblust en de schoorsteen schoon geraagd.

Na deze inzet is de oefenavond alsnog gestart en afgerond. De Brandweer heeft de verdere avond geen oproepen meer gekregen om hulp te verlenen.

Foto: Brandweer Aalsmeer