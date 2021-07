Brandweer pakt pontje naar brand op eiland

Aalsmeer – Woensdag 30 juni rond kwart over zes in de avond is brand ontstaan in een woning op een eilandje aan de Oosteinderweg, langs de Ringvaart. Volgens de melding betrof het een schoorsteenbrand.

De brandweer is via de dijk ter plaatse gegaan met wagens en de blusboot. Om sneller in actie te kunnen komen, werd besloten met de pont van een particulier naar de overkant te varen.

De brand was gelukkig snel onder controle. De schade is beperkt gebleven. Naar de oorzaak van de brand wordt nader onderzoek gegaan. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.