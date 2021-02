Brandweer Aalsmeer redt vastgevroren zwaan

Aalsmeer – Op woensdag 10 februari om kwart over negen in de ochtend werd de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een dier in nood. Bij de Japanlaan zat een zwaan vastgevroren in het ijs. Brandweerlieden zijn het ijs opgegaan en hebben de zwaan los gekregen.

De zwaan is vervolgens meegenomen naar de kant, alwaar medewerkers van de dierenambulance zich over het dier hebben ontfermt. Inmiddels maakt de zwaan het weer goed en is teruggezet bij zijn mannetje of vrouwtje.

Foto’s en bron: Brandweer Aalsmeer