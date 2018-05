Brandje in bus snel geblust

Aalsmeer – Zondag 20 mei rond tien uur in de avond is er brand ontstaan in een bus aan de Middenweg.

In de motorruimte achterin de bus was een kleine brand ontstaan. De oorzaak van de brand bleek een oververhitte katalysator te zijn. De brandweer heeft de motor geblust en gekoeld. Het vuurtje was snel onder controle. De schade bleef daardoor beperkt tot de motor.

Het gaat om een bus van de Greenpark Express. De passagiers en chauffeur konden op tijd de bus verlaten en zijn ongedeerd bleven. Allen konden hun weg vervolgen met een andere bus.

Foto: VTF – Vivian Tusveld