Brandende bouwval houdt brandweer uren bezig

Mijdrecht – Voor de zoveelste keer was het donderdagavond raak. Wederom een fikse brand in een al jaren leegstaande bouwval op de hoek Midrethstraat-Graaf van Solmsstraat in Mijdrecht. Als je het niet weet geloof je niet dat er tussen de grote struiken en bomen ooit een prachtige bungalow stond. Nu is het al jaren overwoekerd en wordt het spookachtige gebouw door jeugd gebruikt. Regelmatig waren er de afgelopen jaren brandjes en andere voorvallen. Overlast van oeverbegroeiing, maar hoe de buurt ook klaagde, er werd weinig tot niets aan gedaan. Donderdagavond was het weer raak. Een fikse uitslaande brand. Rond 23.00 uur ontdekte een wandelaar de brand. De brandweer rukte groots uit om het vuur te blussen. Maar het was nog niet zo makkelijk om bij de brandhaard te komen vanwege de oerwoudachtige begroeiing. Uiteindelijk heeft de gemeente met een grote hoogwerker een deel van de bomen en bosschages verwijderd zodat de brandhaard bereikt kon worden. Rond de klok van 4.00 uur was de brand onder controle, maar de brandweer is nog steeds aanwezig om de boel in de gaten te houden. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar brandstichting wordt zeker niet uitgesloten.