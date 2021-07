Brand in restaurant in Ophelialaan

Aalsmeer – Dinsdagavond 13 julli rond half twaalf in de avond werden de brandweer en de politie gealarmeerd voor een brand in een winkel in de Ophelialaan. Ter plaatse bleek er brand te zijn in het afhaal-restaurant, schuin tegenover het busstation. In het pand hadden de wasmachine en de droger vlam gevat. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de winkel zwaar beschadigd raakte.

Ten tijde van de brand zijn de bewoners van de bovenliggende woning geëvacueerd. Naastgelegen winkels hebben rookschade opgelopen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Er wordt nader onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels