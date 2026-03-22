Brand in leegstaande gymzaal in J.P. Thijsselaan

Aalsmeer – In de leegstaande gymzaal aan de J.P. Thijsselaan is zondag 22 maart in de middag brand uitgebroken. De brandweer werd rond 15.15 uur gealarmeerd en schaalde al snel op naar middelbrand om het vuur onder controle te krijgen.

Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen dikke zwarte rookwolken uit het pand. Opvallend is dat de rook via kapotte ramen naar buiten kwam; deze zouden al langere tijd geleden door vandalisme zijn vernield.

De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling, maar wat er precies in brand heeft gestaan, is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is op dit moment nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Fotograaf: VLN Nieuws