Mijdrecht – In Mijdrecht vindt zaterdag een sfeervolle braderie plaats op en rond het Raadhuisplein. De markt staat bekend om haar gezellige en levendige karakter en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio.

De braderie begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Bezoekers kunnen zich verheugen op een breed aanbod aan kraampjes met lokale producten, ambachtelijke waren, kleding, sieraden en kunst. Ook aan de innerlijke mens is gedacht: er zijn diverse eet- en drinkgelegenheden met smakelijke hapjes en verfrissende drankjes.

Voor kinderen is er volop vermaak met kinderattracties zoals draaimolens, bungee-trampolines, schminken en ballonnenclowns. De markt wordt verder opgeluisterd met livemuziek en sfeervolle achtergrondmuziek, wat bijdraagt aan de feestelijke ambiance.

Braderie in Mijdrecht, zaterdag 4 oktober. Foto: aangeleverd.