Bouw Laurierhof in voorbereiding

Aalsmeer – Er wordt niet alleen hard gewerkt op de Burgemeester Kasteleinweg, ook wordt gegraven en ingedeeld langs deze voormalige provinciale weg. In het deelgebied Spoorlaan gaan 44 sociale huurappartementen gebouwd worden en de voorbereiding hiervan is in volle gang.

Een dezer dagen zal de eerste, officiële paal de grond in geslagen worden. De appartementen onder de naam Laurierhof komen aan de Spoorlaan, in de hoek Burgermeester Kasteleinweg en Baanvak. Voor de realisatie ervan is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Eigen Haard, Trebbe en Bohemen

Het project Laurierhof is de volgende stap in de gebiedsontwikkeling ‘De Tuinen van Aalsmeer’. Als gevolg van de herinrichting van de N201 werkt Bohemen samen met de gemeente Aalsmeer aan de realisatie van dorpse woonbuurten in verschillende segmenten. Laurierhof is onderdeel van het deelgebied Spoorlaan. Dit deelgebied bestaat uit de hofjes: Venkelhof, Korianderhof en Laurierhof.

Nog te bouwen deelgebieden in ‘De Tuinen van Aalsmeer’ bevinden zich aan de Zwarteweg (achter de kazerne) en Polderzoom (tussen Kasteleinweg en Stommeerkade).