Uithoorn – Woensdagmiddag rond 16.30 uur gebeurde er opnieuw een fikse aanrijding op de beruchte kruising Hoofdweg/Westerlandweg. Door de klap kwam één auto op zijn kant in een sloot terecht. De piloot van een overvliegende politieheli die de ravage zag zette direct de landing in en de bemanning spoedde zich naar het ongeval om eerste hulp te verlenen.

Kort erna arriveerden de brandweer met twee voertuigen met duikers en kwamen een ambulance en diverse politie-eenheden ter plaatse. Het letsel viel mee. Beide bestuurders zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Van de voertuigen is de auto die in de sloot belande total-loss, de andere heeft flinke schade. Zoals gebruikelijk moesten beide bestuurders blazen om uit te sluiten dat ze gedronken hadden. Een bergingsdienst heeft beide voertuigen afgevoerd en de politie doet verder onderzoek, maar een voorrangsfout ligt voor de hand.

Botsing op beruchte kruising. Foto: Jan Uithol.