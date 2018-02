Flinke schade na botsing bus en auto

Aalsmeer – Op donderdag 22 februari even over half acht in de avond heeft een aanrijding plaatsgevonden op de hoek van de Van Cleeffkade en de Uiterweg. Een bus van Connexxion en een personenauto zijn op elkaar gebotst.

Door de klap was de bus midden de kruising ‘opgeduwd’. De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. De ambulance kon gelukkig weer terug naar haar standplaats bij de kazerne aan de Zwarteweg. Er is niemand gewond geraakt.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En agenten zijn langer op de locatie gebleven om het verkeer te regelen. Zowel de bus als de auto liepen flinke schade op en moesten door bergingsbedrijven weggesleept worden.

Foto: Marco Carels