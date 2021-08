Borden VMBO-school Yuverta beklad

Aalsmeer – Vrijdag 20 augutus is geconstateerd dat de school Yuverta de Groenstrook in de Jac. P. Thijsselaan door onbekenden is beklad. De vandalen hebben waarschijnlijk in de late avond of nacht met rode verf enkele borden en panelen van de VMBO-school voorzien van teksten.

Zo is de naam Yuverta onleesbaar gemaakt en is de vorige naam van de school ‘Wellant’ op een bord geschreven. Mogelijk zijn de daders het niet eens met de naamsverandering die is gekozen na fusie tussen de scholengroepen Wellant, Citaverde en Helicon. Verder is een groot paneel bij de hoofdingang beklad met het woord ‘docentenschool’.

Medewerkers van de school hebben al geprobeerd de graffiti te verwijderen. Hopelijk lukt dit nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Het is onbekend of de school aangifte gaat doen.

Fotograaf: VTF