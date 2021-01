Boom bij watertoren krijgt tweede leven

Aalsmeer – Begin december zijn de werkzaamheden gestart aan het Waterfront in Aalsmeer. Onderdeel is een opknapbeurt van de oever tussen het Surfeiland en de watertoren. De solitaire wilg die hier staat wordt vervangen door een nieuw exemplaar. De oude boom krijgt een tweede leven in de tuin van het Flower Art Museum.

Op de oever langs de Westeinderplassen wordt een nieuwe wandelboulevard aangelegd en komen meer recreatiemogelijkheden. Om dit te realiseren gaat het gebied tijdelijk op de schop. De schietwilg naast de watertoren staat op een mooie plek aan het water en is een herkenbaar onderdeel van deze omgeving. De wens bestond dan ook om de boom te behouden, maar dit blijkt niet haalbaar. Mede doordat de boom in een matige conditie verkeert wordt deze vervangen door een nieuwe grote boom, waarschijnlijk een treurwilg.

Het Flower Art Museum tegenover de watertoren drong al vroegtijdig aan op behoud van de boom. “Vorig jaar hebben wij een tentoonstelling over de schoonheid en waarde van bomen gemaakt. Bomen worden vaak als gewoon beschouwd en nauwelijks opgemerkt, terwijl ze eigenlijk prachtig zijn en van enorm belang voor het leven op aarde. Deze boom staat al vele jaren in weer en wind aan de Poel en is op deze markante plek waarschijnlijk de meeste gefotografeerde boom van Aalsmeer”, aldus adjunct-directeur Constantijn Hoffscholte.

Misschien wel de meest gefotografeerde boom in Aalsmeer.

Na het bericht dat de boom moest verdwijnen, heeft het museum voorgesteld om tot een ludiek eerbetoon te komen. Beeldhouwer en museumcurator Karina Tan gaat van de oude wilg een sculptuur maken, die in de tuin van het museum komt te staan. Daarnaast gaat het museum de boom stekken om vanuit de oude boom een nieuwe te laten groeien. “Wij hopen dat het een beetje bijdraagt aan bewustwording van de noodzaak om bomen en bossen zoveel mogelijk te behouden”, zegt Hoffscholte. De Gemeente Aalsmeer en aannemer Martens en van Oord & van der Ven maken het project mede mogelijk.

Wethouder Bart Kabout van Ruimtelijke Ordening: “Ik vind dit een heel mooi initiatief van het Flower Art Museum. Bij de vele projecten die op dit moment worden uitgevoerd, houden wij als gemeente goed in de gaten dat er elke keer minimaal evenveel bomen terugkomen als er worden gekapt. Deze boom wordt nu heel creatief op kunstzinnige wijze behouden. Dat steunen we van harte.”

Voor het Waterfront worden in totaal zeven bomen gekapt en worden zeventien nieuwe exemplaren terug geplaatst. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind mei van dit jaar gereed.