Boekpresentatie Klaas Wilting ‘crimineel leuk’

Aalsmeer – Op crimineel lekkere thee en koffie en snoepgoed als zilveren kogels, zwartgeld, zure bommen en zakkenrollers trakteerde Het Boekhuis afgelopen zaterdag 25 januari tijdens de boekpresentatie van Klaas Wilting. Hij gaf de aanwezigen een kijkje achter de schermen van zijn roerige leven als politieman en als politiewoordvoerder in de regio Amsterdam.

Klaas Wilting kwam in 1964 in dienst bij de Amsterdamse gemeentepolitie. Hij kreeg landelijke bekendheid toen hij in 1980 werd overgeplaatst naar Bureau Voorlichting waar hij woordvoerder werd. In 2000 nam hij afscheid van ‘zijn’ politie.

Wilting vertelde over de ontvoering van Heineken, de liquidatie van Klaas Bruinsma, de ontsnapping van Stanley Hillis, de Bijlderramp, over de heftige demonstraties in de jaren tachtig en de persoonlijke bedreigingen uit het criminele milieu.

Wilting toonde zich een geweldige verteller. De aanwezigen luisterden geïnteresseerd. “Crimineel leuk”, aldus een bezoeker na afloop van de presentatie. Door menigeen werd vervolgens zijn boek ‘De roerige jaren van een politiewoordvoerder’ aangeschaft. Uiteraard was de sympathieke Klaas Wilting bereid om de boeken persoonlijk te signeren.

Foto’s: www.kicksfotos.nl