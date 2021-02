Boekenweek naar zomer verplaatst!

Aalsmeer – De Boekenweek 2021 wordt in verband met corona verplaatst naar de zomer. Van 6 tot en met 14 maart is er dus geen Boekenweek, maar het zal wel een week vol boeken worden. In die week worden er onder de titel ‘Het voorwoord van de Boekenweek’ namelijk verschillende on- en offline activiteiten georganiseerd waarmee het boek gevierd wordt en iedereen wordt opgeroepen om zijn of haar favoriete boekhandel te blijven steunen.

De Boekenweek zelf zal in de zomer plaatsvinden wanneer de boekhandels en bibliotheken weer volledig open zijn. Vanwege de pandemie kunnen de start en afsluiting van de Boekenweek, het traditionele Boekenbal en de vrij reizen dag van hoofdsponsor NS, deze editie niet doorgaan.

Boekenweekgeschenk

Het Boekenweekgeschenk ‘Wat wij zagen’ van Hanna Bervoets krijgen lezers aankomende zomer cadeau van hun favoriete boekhandel bij besteding van 15 euro aan Nederlandstalige boeken. Ook het Boekenweekessay ‘De genocidefax’ van Roxane van Iperen zal dan voor 3,75 euro te koop zijn. Om de drukte te spreiden en lezers te stimuleren hun favoriete boekhandel te steunen zijn deze uitgaven een hele maand beschikbaar.