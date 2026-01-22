Daan Bartels presenteert boek over Liesbeth List

De Kwakel – Kwakelaar Daan Bartels presenteert op zondagmiddag 8 februari zijn nieuwe wandelgids Het Levenspad van Liesbeth List in Bar ’t Fort in De Kwakel. Zijn voormalige buurjongen Albert Blommestijn zal hem interviewen en zanger Remco van de Weerdt zingt een paar toepasselijke liederen. Daan Bartels verdiept zich al jaren in het Nederlandstalige luisterlied. Ramses Shaffy en Liesbeth List horen bij zijn favorieten.

Na het verschijnen van de gids ‘Het Amsterdam van Ramses Shaffy’, bracht hij afgelopen december het boekje ‘Het Levenspad van Liesbeth List’ uit. Deze bevat wandelingen in Amsterdam, Harlingen en op het eiland Vlieland, waar List opgroeide. Bartels was geen onbekende voor de zangeres. Hij volgde haar eerst als fan en later als journalist. Daaruit is een bijzondere vriendschap ontstaan, die ruim vijfentwintig jaar geduurd heeft. Bartels kent haar levensverhaal als geen ander en vertelt er graag over.

Begin januari werd de boekpresentatie in De Kwakel uitgesteld, vanwege de winterse weersomstandigheden. Hopelijk weten op zondag 8 februari veel belangstellenden de weg naar Het Fort bij De Kwakel te vinden. De presentatie begint om 15.00 uur.

Foto: Daan Bartels voor het voormalige woonhuis van Liesbeth List in Amsterdam. Foto: Bob Bronshoff



