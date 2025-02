Boeiende concertlezingin de Bibliotheek

Uithoorn – Behalve staflid van de Bibliotheek Amstelland en secretaris van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) is Anton Furnée professioneel pianist. In de Bibliotheek aan het Marktplein staat ook een prima piano. Een betere bespeler dan Anton Furnéé was afgelopen zondagavond niet te bedenken. Want mooi passend in de ‘Verhalenkaravaan’ van deze dagen was de concertlezing die het veelzijdige staflid achter en vóór de piano verzorgde.

In de tot een kleine concertzaal omgetoverde bibliotheekruimte vertelde de pianist boeiend over de achtergronden van de stukken die hij speelde. Waarom stond de Fantasie KV 475 van Mozart in mineur? Aan welke ‘onsterfelijke geliefde’ dacht Beethoven, misschien in de periode waarin hij zijn sonate opus 90 schreef? En welk verhaal zat er achter de Romanze van Clara Schumann en de Papillons of de Arabesque van haar echtgenoot Robert?

Prachtig spelend en beeldend vertellend bezorgde Anton Furnée de bezoekers in de flink gevulde bibliotheekfoyer een fijne muziekavond.

Op de foto: Anton Furnée is ook professioneel pianist. Foto is aangeleverd.