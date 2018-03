Blooming Beach stevent af op Nederlands onderonsje

Aalsmeer – Met een beetje geluk krijgt Blooming Beach Aalsmeer, het World Tour beachvolleybaltoernooi in indoorbeachsportcentrum The Beach, een Nederlands onderonsje in de finale. De koppels Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Dirk Boehlé/Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst/Jasper Bouter eisten vandaag in ieder geval een plekje op in de halve finales, waarin alleen de Nieuw-Zeelandse broers Sam en Ben O’Dea zorgen voor het internationale karakter.

De lokale held Sven Vismans struikelde met zijn partner Jannes van der Ham op weg naar de kwartfinales over het Deense koppel Abell/Thomsen. Aanvankelijk leek het in de beslissende derde set niet die kant op te gaan. Vismans en Van der Ham hadden met 21-17 (na 16-21 setverlies) de stand weer in evenwicht getrokken en stevenden af op de kwartfinales. Maar vanaf 13-9 (voorsprong) ging het mis. Abell en Thomson kropen langzaam zeker terug om in een zinderend slotfase de wedstrijd naar zich toe te halen: 18-20.

Maar er bleef dus voldoende Nederlands geweld en dat geweld barst zondag om half elf los.

Programma zondag 18 maart:

10:30 uur: Sam O’Dea/Ben O’Dea – Christiaan Varenhorst/Jasper Bouter

11:30 uur: Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen – Dirk Boehlé/Steven van de Velde

12:30 uur: Queen of the Beach – beachvolleybalster Madelein Meppelink, Joy Stubbe, Jolien Sinnema en Laura Bloem strijden individueel om de prestigieuze titel Queen of the Beach.

15:30 uur: finale om 3e en 4e plaats

16:30 uur: finale om 1e en 2e plaats

Het best presenterende Nederlandse team – dat nog niet is geplaatst – verdient in Aalsmeer een startbewijs voor het EK beachvolleybal dat komende zomer in Nederland wordt gehouden. Publiek is van harte welkom in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Foto: www.kicksfotos.nl