Blok 2 Aalsmeers Jeugdorkest van start

Aalsmeer – In januari is Cultuurpunt Aalsmeer gestart met een nieuw jeugdorkest. Het project biedt plaats aan Aalsmeerse kinderen die muziek maken of willen leren maken. Zij krijgen les van een professionele dirigent en werken toe naar een optreden tijdens het Aalsmeer Flower Festival. Afgelopen week werd het eerste cursusblok afgesloten met een eerste presentatie voor (groot)ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden. Aanstaande maandag 26 maart start het tweede cursusblok. Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten bij het orkest om het nog swingender te maken!

Concentratie en inspanning

Het Aalsmeers Jeugdorkest is een laagdrempelig, heterogeen ensemble. Het orkest is onder leiding van dirigent André Vulperhorst. “Bij het orkest speel je samen met instrumenten die heel anders zijn dan je eigen instrument. Bijvoorbeeld de trompet met de gitaar, of de gitaar met de viool. Daardoor klinkt het orkest al meteen lekker vol”, zo vertelt hij. “Helaas is het, in tijden van schermen en gadgets, niet meer gewoon dat kinderen een instrument bespelen. Op een instrument moet je zelf de muziek maken. Je concentreren op noten, je vingers of mond, je eigen klank en hoe deze bij de anderen past. Dat vergt concentratie, inspanning en doorzettingsvermogen. Daar gaat de muziek natuurlijk mooier van klinken, maar als je dat kunt heb je er op school ook veel aan.”

Volg een proefles

Het Jeugdorkest bestaat nu uit een gezellig groepje en verschillende instrumenten, waaronder de gitaar, de trompet en de viool. Maar er zijn nog meer leerlingen welkom! Dus speel jij net een instrument, maar lijkt het je leuk om ook samen te spelen? Of volg jij nu een cursus bij het Cultuurpunt, bijvoorbeeld Ontdek je talent op een instrument of gitaar, en wil je nog meer muziek maken? Dan kun jij aanstaande maandag meedoen met een proefles. Toetsinstrumenten, blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slagwerk: alle soorten instrumenten zijn welkom! Ook als je nog niet zo lang speelt, of alleen hebt meegedaan aan een kennismakingsproject, ben je van harte welkom. De partijen worden namelijk met verschillende moeilijkheidsgradaties aangeboden.

Kom de sfeer proeven

Wil je alleen even komen kijken om de sfeer te proeven, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Tijdens de eerste les, aanstaande maandag, zijn ouders ook van harte welkom om te komen kijken, en natuurlijk ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.

De repetitie van het Jeugdorkest vindt iedere maandagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur plaats in de Binding in de Zijdstraat 53.