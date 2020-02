Bloemenzegel-loterij: Kia voor Nicole v/d Zwaard

Aalsmeer – Een feestelijke avond woensdag 5 februari in The Beach. In de veilingzaal vond de jaarlijkse prijsuitreiking plaats van de loterij van de Bloemenzegelwinkeliers. Liefst 27 prijzen waren er te verdelen met, al enkele jaren, de felbegeerde hoofdprijs: Een auto. Wie rijdt dit jaar weg in de Kia Picanto?

De uitreiking werd verzorgd door oud-burgemeester Joost Hoffscholte in samenwerking met notaris Geert Labortus. Hoffscholte bewees nog altijd een goed en vermakelijk gastheer te zijn. Hij kreeg de zaal zelfs aan het zingen op zijn aan de Bloemenzegels aangepaste versie van ’24 Rozen’.

Bloemen voor winnares Nicole van der Zwaard.

De Kia Picanto is gewonnen door Nicole van der Zwaard. De trouwe spaarster stuurde eerst zoon Silvan naar beneden om de prijs in ontvangst te nemen, maar ze kwam er natuurlijk niet onderuit om ook voor het voetlicht gezet te worden. Nicole toonde zich zeer verheugd met de auto en begrijpelijk. Wie is nu niet blij met een nieuwe auto?!

750 Euro aan cadeaubonnen voor S. Ekelman.

Blij waren overigens ook alle andere winnaars. Een prijs krijgen door inleveren van een spaarboekje vol geplakt met gratis gekregen Bloemenzegels is tot slot leuk en van de prijsuitreiking wordt altijd een gezellige avond gemaakt met naast een prijs ook een mooi boeket bloemen voor alle winnaars. De prijzen waren gevarieerd, van waardebonnen voor bloemen, vis- en vleesproducten tot een fietstas, een boekenpakket, chocolade en een Italiaanse bestekset ter waarde van 219 euro.

Cora Brouwers: Op de step terug naar Nieuw-Vennep.

Cadeaubonnen ter waarde van 250 euro van Sparnaaij Juweliers en Dio Van der Zwaard zijn respectievelijk gewonnen door mevrouw I. Vukandin en de familie H.A. Verhaar uit Aalsmeer. Op de elektrische step van Hartelust Audio (295 euro) naar huis kon Cora Brouwers uit Nieuw-Vennep, een waardebon van 500 euro van Vishandel Veerman mocht mevrouw Joore uit Rijsenhout in ontvangst nemen en mevrouw S. Ekelman kwam heel blij de cadeaubonnen van Etos Wind drogisterij ter waarde van 750 euro in ontvangst nemen. De Kia Picanto van 12.000 euro wordt beschikbaar gesteld door de Bloemenzegelwinkeliers in samenwerking met Vaneman Auto’s.

Mevrouw I. Vukandin won ook de extra prijs van 250 euro aan Bloemenzegel-cadeaubonnen.

Door Jacqueline Kristelijn