Bloemen voor jubilarissen Brandweervereniging

Aalsmeer – Op maandag 9 maart vond in de brandweerkazerne de jaarlijkse ledenvergadering van de Brandweervereniging van de Aalsmeerse Brandweer plaats. Hier werden de leden die niet meer in de uitrukdienst zitten, maar wel hun jubileum voor de Brandweervereniging vieren, even in het zonnetje gezet. Deze oud- leden komen elke maandagavond wanneer de brandweer haar oefenavond heeft, naar de kazerne om samen gezellig te biljarten, te kaarten en gezellig te kletsen met elkaar. Hierdoor blijft de verbondenheid met de brandweer, wat een deel van hun leven is geweest, mooi in stand. En dat is ook zeker de bedoeling van de vereniging om te zorgen dat er verbondenheid en gezelligheid is zodat zowel (oud)-leden als de actieve brandweermensen een uitlaatklep hebben om te verwerken en te ontladen. De jubilarissen zijn: Jaap Piké (60 jaar), Hans Piké (50 jaar), Rob Pommerel (40 jaar), Joost de Vries (40 jaar) en Ton Smit (56 jaar). De huidige korpsleden hopen nog lang te mogen genieten van de aanwezigheid en gezelligheid van de jubilarissen. Het korps is overigens altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor vrijblijvende informatie kan een mail gestuurd worden naar: anko.thijssen@brandweeraa.nl.

Foto: De jubilarissen van Brandweer Aalsmeer, van links naar rechts: Jaap Piké, Hans Piké, Rob Pommerel, Joost de Vries en Ton Smit. Foto: Brandweer Aalsmeer



