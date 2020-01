Guido Oude Kotte: “Blijf jezelf en maak ons trots”

Aalsmeer – “Je bent leergierig, nieuwsgierig, historisch onderlegd en je interesse in mensen is oprecht”, zo zei burgemeester Gido Oude Kotte tijdens de afscheidsreceptie van wethouder Robbert-Jan van Duijn afgelopen vrijdag 24 januari in het Raadhuis. Na zoveel complimenten mocht een kritische noot ook wel vond Oude Kotte: “Je hebt altijd overal een antwoord op en je bent veel te gezond”, maar uit zijn verdere speech bleek wel duidelijk dat hij de burgemeester van Nieuwkoop in spé een goed en fijn mens vindt. “Je hebt een groot gevoel voor humor, bent realistisch, positief en hebt zelfkennis. Het burgemeesterschap is een grote eer, maar vergt ook een grotere verantwoordelijkheid.” Zijn laatste boodschap voor Robbert-Jan: “Blijf gewoon jezelf en maak ons trots.”

Robbert-Jan van Duijn en burgemeester Oude Kotte.

Baard eraf

De tweede spreker, wethouder Robert van Rijn, gooide het op een heel andere boeg. Een speech doorspekt met humor en cynisme (“Ik laat m’n rouwbaard staat totdat het verdriet over is. Morgen gaat ie eraf” en “eindelijk geen verwarring meer door onze voornamen”), maar in zijn afscheidswoorden klonk vooral respect en vriendschap en dat de twee prima kunnen samenwerken en het samen bouwen aan vertrouwen en de gezelligheid onderling gemist gaan worden. “We hebben veel gelachen, heel veel gelachen.”

Wethouder Robert van Rijn met Robbert-Jan van Duijn.

Vandalisme-meter

Het cadeau van het college was een vliegtuigje. Een vriendelijk vliegtuig, door de collegeleden zelf in elkaar gezet. “Bijna een stijging op de vandalisme-meter”, aldus Van Rijn over deze ‘klus’. Het vliegtuig is elektrisch, brengt geen fijnstof in de lucht en is geluidsarm. “Je slaat je vleugels uit, blijf vlieguren maken en we hopen dat je goed land in Nieuwkoop. Ik ga je missen kameraad. Bedankt voor de reis”, besloot Robert van Rijn zijn betoog. Natuurlijk had het college ook nog een ander ‘echt’ cadeau. De werkkamer van burgemeester Robbert-Jan in Nieuwkoop gaat opgesierd worden met een prachte pentekening van de trots van Aalsmeer: De watertoren.

Robbert-Jan van Duijn: “Ik blijf dichtbij.”

“Ik hou van Aalsmeer”

Het laatste woord was aan Robbert-Jan en het afscheid aan Aalsmeer valt best zwaar (“ik hou van Aalsmeer”), maar de herinneringen blijven en bovendien is Nieuwkoop niet ver weg. “Ongeveer 12 kilometer, ik blijf altijd dichtbij”, grapte Van Duijn. Het avontuur lonkt en hij zei te hopen dat inwoners trots op hem zijn. “Die Aalsmeerder flikt het gewoon, hij wordt burgemeester.” Tot slot werden alle collega’s in het gemeentehuis bedankt, de CDA-fractie (“mijn tweede familie”) en alle inwoners. “Ik ga weg uit Aalsmeer, maar Aalsmeer gaat nooit meer weg uit mij.” Het ontroerde collega-wethouder Wilma Alink. Er werd een traantje weggepinkt. De receptie werd besloten met een proost op de toekomst en een informeel samenzijn.