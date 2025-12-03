Blauw zwaailicht en een mysterieus pakket: Boeklancering met een twist

Uithoorn – Met loeiende sirenes en een knipperend blauw zwaailicht reed jeugdagent Kim van der Weij verleden week woensdagmiddag het schoolplein van basisschool Het Duet op. Niet vanwege een echte noodsituatie, maar voor een bijzondere missie: de lancering van haar eerste boek ‘Politieagent Kim’. De spectaculaire entree vormde het startschot van een feestelijke presentatie, die kinderen en volwassenen verraste.

Verdacht pakketje

De actie begon met een ‘melding’ van een verdacht pakket op het schoolplein. Toen Kim het pakket opende, bleek daarin het allereerste exemplaar van haar boek te zitten. “Het was een spannende manier om te laten zien dat politiewerk niet alleen serieus, maar soms ook speels kan zijn”, vertelt Kim lachend. Aansluitend interviewden leerlingen haar over haar werk, met vragen die ze vooraf hadden voorbereid. Het boek geeft kinderen een uniek kijkje achter de schermen van het politiewerk. De inspiratie komt van de talloze vragen die Kim dagelijks ontvangt via social media, waar ze een groot bereik heeft onder jongeren. Vragen als: Heb je ooit je wapen moeten gebruiken? Ben je weleens bang? Hoe word je eigenlijk agent? In het boek beantwoordt ze deze en meer, openhartig en toegankelijk.

‘Mix van spanning’

“Werken bij de politie is niet altijd makkelijk”, zegt Kim. “Maar juist de mix van spanning, teamwork en mensen écht kunnen helpen maakt dit werk zo bijzonder. Ik hoop dat kinderen door dit boek een eerlijk en inspirerend beeld krijgen van het politiewerk.” Naast spannende momenten beschrijft ze ook ontroerende ervaringen, zoals het veilig terugbrengen van een vermist kind.

Bij Omroep MAX

Eerder gaf Kim al een voorproefje op televisie bij Omroep MAX, waar ze vertelde over haar drijfveren en het belang van eerlijk communiceren met kinderen over politie-inzet. Dat optreden zorgde voor extra nieuwsgierigheid naar de lancering.

Kim werkt al jaren als jeugdagent en bundelde samen met journalist Shirley Visser haar ervaringen in dit eerste boek. Daarmee hoopt ze niet alleen vragen te beantwoorden, maar ook een brug te slaan tussen politie en jeugd. “Als kinderen begrijpen wat we doen en waarom, ontstaat respect en vertrouwen”, besluit Kim.

De illustraties zijn van Sabine van der Stadt, bekend van Rutger, Thomas & Paco. Het boek kost 17,99 euro en is vanaf vandaag verkrijgbaar (ISBN 9789062224357).

Op de foto: Met loeiende sirenes en een knipperend blauw zwaailicht reed jeugdagent Kim van der Weij woensdagmiddag het schoolplein van basisschool Het Duet op. Foto: Gerlinde de Geus.