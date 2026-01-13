Bjorn boekt sterke overwinning op Dutch Open

Regio – Afgelopen zaterdag stond judoka Bjorn van judoschool Blaauw op de mat tijdens de Dutch Open in Eindhoven, een groot internationaal judotoernooi met deelnemers uit binnen- en buitenland. Bjorn kwam uit in de leeftijdsklasse onder 18 jaar, in de gewichtscategorie +90 kilo.

Het toernooi begon lastig voor Bjorn. Zijn eerste drie wedstrijden wist hij niet te winnen. Toch liet hij zich hierdoor niet uit het veld slaan en bleef hij vechten voor een goed resultaat. In zijn laatste wedstrijd toonde Bjorn zijn doorzettingsvermogen en technische kwaliteiten. Hij pakte zijn tegenstander stevig vast en wist hem met een krachtige maki-komi techniek te werpen. De tegenstander viel vol op de rug, wat resulteerde in een ippon en daarmee een overtuigende overwinning voor Bjorn. Met deze sterke afsluiting eindigde Bjorn uiteindelijk als gedeeld derde in zijn poule. Een mooi resultaat voor de judoka van judoschool Blaauw, die hiermee laat zien dat veerkracht en inzet op een internationaal podium worden beloond.

Derde plaats voor Bjorn in zijn poule. Foto: aangeleverd.