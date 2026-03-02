Biologische zaden ruil- en verkoopmarkt krijgt vervolg 

Rijsenhout – Na het enorme succes van 21 februari krijgt de Biologische zaden ruil- en verkoopmarkt een vervolg. Op zaterdag 7 maart zijn liefhebbers van moestuinieren en biologisch tuinieren opnieuw welkom op Landgoed The Fig Tree aan de Aalsmeerderdijk 550 in Rijsenhout. Tussen 10.30 en 13.00 uur staan de deuren open voor iedereen die zaden wil ruilen, kopen of meer wil leren over duurzaam tuinieren. De koffie staat klaar.

De eerste editie trok veel bezoekers die enthousiast zaden uitwisselden en zich lieten informeren over het starten van een moestuin in de kas. Vanwege deze grote belangstelling is besloten het initiatief te herhalen. Daarnaast wordt eenieder uitgenodigd om te zien hoe de lente het Landgoed omarmt, zo bloeien de eerste bloesembomen. Bezoekers kunnen zich opnieuw laten informeren over zaaien, opkweken en het inrichten van een (kas)moestuin. Ook zijn de eerste sla- en andijvieplantjes van het seizoen te koop, zodat tuiniers meteen een vliegende start kunnen maken.

Meergroen

Een belangrijk onderdeel van de dag is de samenwerking met Stichting Meergroen. Deze organisatie zet zich in voor het hergebruiken en herplaatsen van overtollig groen. Dankzij deze samenwerking wordt aandacht gevraagd voor biodiversiteit, het behoud van inheemse soorten en het verantwoord vermeerderen van planten. Voor iedere klant zijn er gratis bloesemtakken beschikbaar (zolang de voorraad strekt). Daarnaast zijn er diverse biologische stekken verkrijgbaar, waaronder druiven, framboos, goji, paarse vlinderstruik en verschillende bessenstruiken. Zo kunnen bezoekers hun tuin of balkon direct verrijken met nieuwe aanplant.

Met deze herhaling wil de organisatie niet alleen biodiversiteit stimuleren, maar ook ontmoeting en kennisdeling bevorderen. “Samen zaaien en delen zorgt voor verbinding”, aldus een van de initiatiefnemers. “Door samen te werken met Stichting Meergroen versterken we elkaar en geven we planten én kennis een tweede leven.” Meer informatie over The Fig Tree en Stichting MEERGroen is te vinden via de ​​sociale mediakanalen.

Foto aangeleverd.