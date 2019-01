Bijzondere teamkleding voor voetbaltalenten

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 12 januari was voor de meiden van FC Aalsmeer een bijzondere dag. Alle talentvolle voetbalsters uit het voetbalteam krijgen de komende periode de kans om opgeleid te worden als profvoetbalsters. En hoe bijzonder is het om het seizoen te starten met eigen teamkleding! Met een ontbijt in het clubgebouw van FC Aalsmeer is de teamkleding aan de meiden uitgereikt door Yvette ten Hoeve (vrijwilligster van KiKa) en Ad Wijnhout (directeur AW Groep). En daarna kon het team gelijk in de nieuwe kleding trainen.

Een goede basis

Voor een training is een goed ontbijt cruciaal. Dit keer was het ontbijt net even specialer dan anders. Tijdens het ontbijt wisten de voetbalsters nog niet hoe hun teamkleding eruit zou komen te zien. Extra spannend dus! Eerst werden alle meiden voorgesteld. Door middel van een video van KiKa en uitleg van een van de vrijwilligers van KiKa werd duidelijk waar KiKa voor staat en hoe de voorkant van de teamkleding eruit komt te zien. Mooi om te zien dat KiKa door deze talentvolle meiden wordt gesteund.

Voor het goede doel

Hier houdt het niet bij op. De meiden kregen namelijk een blanco cheque uitgereikt waarmee ze het komende seizoen aan de slag gaan. Samen met de staf worden het komende jaar allemaal acties uitgezet om hier aan het einde van het seizoen een mooi eindbedrag op te zetten. Acties die jaarlijks terugkomen en aan KiKa worden overhandigd.

Talenten ontwikkelen

Naast dat KiKa een belangrijke rol in het team speelt, heeft het voetbalteam ook een sponsor die de meiden steunt om ambities te ontwikkelen; AW Groep. Tijdens een tweede video bij het ontbijt werd duidelijk wat AW Groep is en waar het voor staat; een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op het gebied van grond-, weg-, en waterbouw, betonbouw, groenwerken én de levering en verhandeling van bouwstoffen. AW Groep wil net als het voetbalteam zichzelf blijven ontwikkelen, medewerkers de kans geven talenten te ontwikkelen en de samenleving ondersteunen.

Op naar Denemarken

Na deze bijzondere uitreiking met elkaar, konden de meiden niet wachten om de teamkleding aan te doen voor de training. Na het maken van leuke teamfoto’s lieten de meiden hun talenten zien op het voetbalveld van FC Aalsmeer. Wat een techniek! En wat gaaf om te horen dat de meiden in mei mee gaan doen aan een Europees toernooi in Denemarken. Heel veel succes!