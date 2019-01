Bijzonder en verrassend concert in Bacchus

Aalsmeer – Een bijzonder concert afgelopen zaterdag 12 januari in Bacchus. Zangeres en pianiste Maartje Meijer bracht liedjes ten gehore van haar EP ‘Gedichten van de Torenkamer’. Maartje werd bijgestaan door twee topmuzikanten, de violist Jeffrey Bruinsma en contrabassist Paul Berner.

De drie kregen de vele aanwezigen helemaal stil als een lied werd gestart en steevast klonk na iedere presentatie een luid applaus. Maartje uitte zich blij over deze belangstelling. “U bent een geweldig publiek.” Geen onbekend publiek voor dit talent, want ze verzorgde alweer voor de vijfde keer een optreden in de KCA jazzserie. De organisatoren Pierre Tuning en Reinoud Staps vierde dit eerste lustrum met een cadeau voor de drie muzikanten, die deze traktatie vrolijk en verrast in ontvangst namen. “Op naar ons tiende jubileum”, aldus Maartje gekscherend.

De waardering van het Aalsmeerse publiek werd tot slot beloond met een toegift. Een lied ‘vers van de pers’: “Eergisteren geschreven”, aldus Maartje. En het was prachtig (Ik wil je iets moois vertellen over…, maar je slaapt), het eindje qua pianospel niet volmaakt, maar als iets zo nieuw is, wordt een foutje geaccepteerd én zelfs beloond met opnieuw applaus. Na afloop tevreden gezichten bij de muzikanten en bij het publiek. “Een verrassend concert”, aldus een toehoorder. “Hoe leuk kan je een gedicht zingend en spelend brengen. Complimenten voor deze drie muzikanten. Ze zijn echt goed!”

Film, livemuziek en gedichten

Komende zaterdag 19 januari trakteert het culturele café in de Gerberastraat op een filmavond (aanvang 21.00 uur), een week later, op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari, staan de befaamde voorheen Akoestische Avonden op het programma en donderdag 31 januari wordt in Bacchus aandacht besteed aan de landelijke Gedichtendag.