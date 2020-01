Bijna flatbrand door vuurwerkafval

Mijdrecht – Opruimen van vuurwerkafval is fantastisch, maar je moet wel zeker weten dat het niet meer kan ontvlammen. Een stalen afvalbak stond nieuwjaarsdag keurig achter slot en grendel in een appartementencomplex aan de Weegbree in Mijdrecht. Hoe of wat is nog onduidelijk, maar de inhoud is waarschijnlijk ontvlamd door vuurwerkafval. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en het activeerde het sprinklersysteem. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Brandweermensen grepen snel in en hebben voorkomen dat de vlammen konden overslaan. De bewoners zaten wel even in de rook.