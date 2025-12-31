Bijna 19.000 ouderen ontvingen bezoekje én kerstpakket

De Ronde Venen/Uithoorn – In de afgelopen weken ontvingen duizenden ouderen door heel Nederland een feestelijk kerstpakketje vol lekkernijen en een bezoekje. De actie, een initiatief van de Riki Stichting, werd dit jaar al voor de negentiende keer georganiseerd. Ook in De Ronde Venen en Uithoorn. Centraal stonden liefdevolle aandacht, ontmoeting en verbinding. Voor veel ouderen was dit terugkerende contactmoment in de decembermaand echt iets om naar uit te kijken.

De kerstpakketjes werden ook dit jaar weer zorgvuldig samengesteld door het team van de Riki Stichting. Naast lekkere traktaties bevatte het kerstpakket traditiegetrouw het unieke ‘Riki-bungelbeentje’; een vrolijk winters vriendje dat bij veel ouderen een glimlach op het gezicht toverde. Het werd met liefde gespaard en kreeg thuis vaak een ereplekje (zie afbeelding).

De nieuwsgierigheid begon al weken van tevoren te kriebelen, want welk poppetje zou dit jaar in het pakket zitten? Het was een klein cadeautje, maar een grote bron van plezier en zo begon de voorpret al lang voordat de kerstlichtjes gingen branden!

Leerlingen van basisscholen bezochten nabijgelegen verzorgingshuizen, waar zij samen met de bewoners kerstliedjes zongen, ontbeten, kerstversiering maakten en de pakketjes uitdeelden. Daarnaast mochten de kinderen ook een pakket geven aan een oudere in hun eigen omgeving; bijvoorbeeld een buurvrouw, tante of opa. Vrijwilligers van de Zonnebloem gingen op bezoek bij zelfstandig wonende ouderen.

Extra steun voor gezinnen en ouderen

Naast de kerstpakketten voor ouderen verdeelde de stichting 4.000 kerstattenties (supermarktcadeaukaarten) onder gezinnen en ouderen met een laag besteedbaar inkomen. Ook ontvingen 850 gezinnen een fantastisch LINDA foundation-pakket als extra geluksmomentje in de dure decembermaand. De ontvangers waren verbonden aan basisscholen en andere samenwerkingspartners van de Riki Stichting.

Over de Riki Stichting

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Het hart van de stichting wordt gevormd door vier jaarlijkse acties waarbij betekenisvolle ontmoetingen en liefdevolle aandacht voor ouderen centraal staan. Deze acties vinden plaats in de zomermaanden, herfstperiode en met Kerst en Pasen. De stichting heeft hierbij in 55 plaatsen door heel Nederland een vaste samenwerking met verzorgingshuizen, basisscholen en Zonnebloemafdelingen.

Deelnemers aan de kerstactie in De Ronde Venen en Uithoorn waren: Zonnebloem Abcoude-Baambrugge, Zonnebloem De Kwakel-Vrouwenakker, Zonnehuis-locatie Majella, Zonnebloem Mijdrecht, Appartementengebouw De Kom Mijdrecht, OBS Wereldwijs Mijdrecht, Careyn-locatie Maria-Oord/Vinkenoord Vinkeveen, KBS de Optimist Vinkeveen, Zonnehuis-locatie Zuiderhof Vinkeveen, PCB De Schakel Vinkeveen, OBS De Pijlstaart Vinkeveen, Zonnebloem Vinkeveen–Waverveen, Zonnebloem Wilnis-De Hoef en Zonnebloem Uithoorn-Amstelhoek.

Op de foto: De verzamelde ‘Riki-bungelbeentjes’ gezellig uitgestald. Foto: Oystra Fotografie, Bart van Oijen.