Bijeenkomsten over duurzaamheid voor VvE’s

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer organiseert bijeenkomsten over duurzaamheid voor bestuurders en beheerders van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Met de sessies ondersteunt en stimuleert de gemeente VvE’s om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Veel VvE’s denken al na over maatregelen om het gebouw te verduurzamen met bijvoorbeeld gevelisolatie, HR++ glas of zonnepanelen. Maar vaak vindt men het moeilijk om te beslissen welke maatregelen een VvE moet nemen en wanneer. En hoe kan dit gefinancierd worden? Daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten. Diverse sprekers van onder andere de gemeente, het Nationaal Energiebespaarfonds en VvE-Belang praten VvE’s bij over de mogelijkheden, financiering en het belang van energiebesparende initiatieven.

Bijeenkomsten

VvE’s kunnen één of meerdere bijeenkomsten bijwonen. De locatie op 11 februari is in Westwijk, Amstelveen. De bijeenkomsten op 26 maart en 16 april zijn in Aalsmeer.



Dinsdag 11 februari, 19.15-21.45 uur: Netwerkbijeenkomst ‘Van Plan tot Actie’, voor VvE’s die al concreet bezig zijn (geweest) met verduurzaming en/of concrete plannen hebben. Het doel is om VvE’s gelegenheid te geven om ervaringen en kennis te delen, evenals successen en knelpunten. Deze bijeenkomst is gezamenlijk voor VvE’s uit Aalsmeer en Amstelveen.

Donderdag 26 maart, 19.15-21.45 uur: Algemene informatiebijeenkomst over verduurzaming van VvE’s. Welke maatregelen kan een VvE nemen (met de nadruk op energiebesparende maatregelen)? Welke mogelijkheden zijn er voor financiering? en wat kan het Duurzaamheidsfonds van de gemeente betekenen?

Donderdag 16 april, 19.15-21.45 uur: informatiebijeenkomst ‘VvE’s en zon’. Over verschillende mogelijkheden voor zonne-energie, met aandacht voor financiële, juridische en organisatorische aspecten.

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten, maar aanmelden is wel noodzakelijk in verband met de beschikbare ruimte en het toezenden van informatie. Voor de bijeenkomsten op 26 maart en 16 april kunnen VvE’s zich aanmelden per e-mail via vvebijeenkomst@aalsmeer.nl, o.v.v. bijeenkomst VvE’s met de volgende informatie:

naar welke bijeenkomsten u wilt komen

naam en adres van de VvE (graag vermelden Kudelstaart of Aalsmeer)

aantal appartementen en bouwjaar

namen en emailadres(sen) van de bestuursleden die komen

Voor de bijeenkomst op 11 februari kunnen VvE’s zich aanmelden via vve-bijeenkomst@amstelveen.nl met bovenstaande informatie. Bij de bevestiging krijgen VvE’s ook de definitieve locaties van de bijeenkomsten.