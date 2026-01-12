Bibliotheken De Ronde Venen en Uithoorn vieren Nationale Voorleesdagen

De Ronde Venen/Uithoorn – Voorlezen is meer dan een gezellig ritueel voor het slapengaan. Het is een bewezen stimulans voor taalontwikkeling, fantasie en sociaal-emotionele groei bij jonge kinderen. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat ouders steeds minder vaak een boek openslaan voor hun kroost. Met de Nationale Voorleesdagen, van 21 januari tot en met 1 februari, willen bibliotheken in Uithoorn en De Ronde Venen dat tij keren.

Grootste boekenfeest

De campagne richt zich op kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. “Voorlezen is niet alleen leuk, het is cruciaal voor een goede start”, benadrukken bibliotheekmedewerkers. Tijdens de Voorleesdagen worden ouders geïnspireerd met de Prentenboeken Top 10, samengesteld door een deskundige jury. Het pronkstuk van dit jaar is Kleine Aap van Mies van Hout, verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Het verhaal draait om een kleine aap die worstelt met het delen van een geheim; een thema dat herkenbaar is voor veel jonge kinderen.

Activiteiten en toegankelijkheid

Gedurende de campagne staan talloze voorleesmomenten op het programma, vaak gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten geldt een beperkte capaciteit, waarvoor aanmelden noodzakelijk is.

Opvallend is dat de bibliotheek het lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar volledig kosteloos aanbiedt. Wie tijdens de Voorleesdagen een abonnement afsluit voor een kind van 0 tot 6 jaar ontvangt bovendien een voorleesknuffel van Kleine Aap.

In een tijd waarin schermen domineren, is het belang van voorlezen groter dan ooit. Het versterkt niet alleen de band tussen ouder en kind, maar legt ook een fundament voor latere leesvaardigheid en schoolprestaties. De Nationale Voorleesdagen zijn daarmee niet zomaar een feest, maar een investering in de toekomst.

Alle details zijn te vinden op www.bibliotheekuv.nl/voorleesdagen.

Voorlezen is een bewezen stimulans voor de taalontwikkeling. Foto: aangeleverd.