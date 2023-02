Bezoek wethouder Jan Hazen bij de Sportinstuif

Op woensdag 8 februari 2023 heeft Jan Hazen, wethouder sport, een bezoek gebracht aan de Sportinstuif in de Scheg en zelf kunnen ervaren hoe de kinderen tijdens deze activiteit sportief bezig zijn en plezier maken.

Wekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) organiseert Uithoorn voor Elkaar op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.15 uur de Sportinstuif in De Scheg. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen zich dan uitleven met allerlei leuke sporten, spellen en beweegactiviteiten. Een leuke en sportieve middag dus!

(Op de foto van links naar rechts: Barry Wehman, Jan Hazen en Cheryl Glazenburg)