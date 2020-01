Bewoners Zonnehuis Majella en Maria Oord door Bayer in het zonnetje gezet

Mijdrecht – 10 januari 2020 : Bayer-medewerkers dragen de bewoners van Zonnehuis Majella in Mijdrecht en Maria Oord in Vinkeveen een warm hart toe. Ze hebben tijdens een kerstactie geld ingezameld voor de bewoners van deze zorginstellingen. De cheques ter waarde van euro 500 zijn vandaag in een feestelijke sfeer overhandigd.

Op 17 december jl.werd de binnentuin van Bayer in Mijdrecht omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt. Op deze kerstmarkt konden Bayer collega’s bij plaatselijke ondernemers een grote diversiteit aan producten kopen en zo hun kerstpakket zelf samenstellen. Tijdens de kerstmarkt vond ook een inzamelingsactie plaats voor de twee lokale zorginstellingen Zonnehuis Majella en Maria Oord voor een leuke activiteit of een mooi project voor de bewoners. Deze actie werd heel enthousiast ontvangen. Bayer heeft de opbrengst van zijn medewerkers verdubbeld. Jacqueline Vergeest en Hélène de Kruijs van Bayer hebben de cheques ter waarde van euro 500 overhandigd.

