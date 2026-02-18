Bewoners starten online petitie tegen hoogbouwplannen Bongronden Abcoude

Abcoude – Op Facebook is een online petitie gelanceerd, waarin inwoners van het dorp het gemeentebestuur oproepen af te zien van de geplande hoogbouw in nieuwbouwproject De Bongronden in Abcoude, nabij de A2-carpool en brandweerkazerne. De initiatiefnemers maken zich zorgen over de ruimtelijke impact van de beoogde bouwhoogte van vier tot vijf woonlagen, wat neerkomt op ongeveer 19 meter.

Volgens de opstellers van de petitie past deze hoogte niet binnen het huidige dorpse karakter van Abcoude. “De bouw staat gelijk aan bijna twee eengezinswoningen boven op elkaar”, schrijven zij. “Dat betekent een onomkeerbare verandering van het aanzicht en de identiteit van het dorp.” Ook stellen zij dat de geplande hoogbouw de zichtlijnen richting de twee kerktorens – voor veel inwoners iconische herkenningspunten – drastisch zal beïnvloeden.

Vrees voor precedentwerking

In de petitie wordt daarnaast gewaarschuwd voor precedentwerking. Wanneer hoogbouw op deze locatie wordt toegestaan, zo stellen de initiatiefnemers, kan dit volgens hen de deur openen voor verdere verdichting en grootschalige nieuwbouw in de toekomst. “Abcoude dreigt hierdoor geleidelijk te veranderen van een dorp in een stad, terwijl het hier niet op is ingericht”, valt in de toelichting te lezen.

Met alleen al de ontwikkeling op De Bongronden zou Abcoude met ongeveer 1.000 inwoners kunnen groeien. De hoogte van de geplande gebouwen zou volgens tegenstanders bovendien tot negen meter boven de bestaande brandweerkazerne uitsteken, iets wat volgens hen niet past binnen de huidige ruimtelijke structuur.

Zorgen over druk op voorzieningen

Ook de druk op lokale voorzieningen vormt een belangrijk punt van zorg voor de inwoners die de petitie steunen. Scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en huisartsen zitten volgens hen nu al aan of over hun maximale capaciteit. Concrete plannen om deze voorzieningen uit te breiden ontbreken volgens de initiatiefnemers, terwijl de hoogbouw volgens hen zal zorgen voor extra belasting.

In de petitie worden vier concrete verzoeken aan de gemeente geformuleerd: afzien van hoogbouw van vier tot vijf lagen in De Bongronden, kiezen voor bebouwing die aansluit bij het dorpse karakter van Abcoude, eerst zorgen voor voldoende capaciteit bij scholen, zorg en sportvoorzieningen en inwoners actief betrekken bij plannen die grote impact hebben op de leefomgeving. De initiatiefnemers besluiten hun oproep met: “Behoud Abcoude als dorp. Stop de hoogbouw in De Bongronden.”

Op de foto: Bewoners starten een online petitie tegen hoogbouwplannen Bongronden Abcoude. Foto: gemeente De Ronde Venen.