Bewoners pakken zwerfafval aan

Mijdrecht – In de wijk Twistvlied Wickelhof in Mijdrecht hebben bewoners zaterdag 21 maart opnieuw gezamenlijk de schouders gezet onder een schonere leefomgeving. De wijk deed, zoals inmiddels traditie is, mee aan de Landelijke Opschoondag. Waar het evenement landelijk bedoeld is om betrokkenheid in buurten te stimuleren, bleek in Twistvlied Wickelhof wederom hoe vanzelfsprekend die inzet voor velen al is.

Vanaf 10.00 uur verzamelden buurtbewoners zich op het plein van de voormalige Twistvliedschool aan de Karekiet, waar de werkgroep Groen Twistvlied Wickelhof materialen had klaargezet. Gewapend met grijpers, handschoenen en vuilniszakken trokken groepjes door de straten, speeltuinen en plantsoenen. Sommigen hielpen een half uur mee, anderen bleven de hele ochtend. Het resultaat mocht er zijn: opvallend veel zwerfafval werd uit het straatbeeld verwijderd.

Sociale functie

Naast het zichtbare effect benadrukten deelnemers dat het opruimen ook een sociale functie heeft. Nieuwe ontmoetingen, korte gesprekken en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid droegen bij aan een prettige sfeer. Na afloop stond voor de vrijwilligers een kleine attentie klaar als dank voor hun inzet. Met de actie benadrukte de werkgroep opnieuw dat de kwaliteit van de leefomgeving iets is waar bewoners zelf een directe en positieve invloed op hebben. “Een schonere wijk begint bij onszelf”, klonk het na afloop tevreden.

Op de foto: Alle attributen voor de wijkschoonmakers stonden klaar. Foto: aangeleverd.