Bewoners knotten wilgen in Wilgenlaan

Aalsmeer – Jaarlijks zorgen de bewoners van de Wilgenlaan er voor dat de wilgen geknot worden. Met elkaar is de klus snel geklaard en het is gezellig om te doen. Ruim dertig bewoners – jong en oud – gingen afgelopen zaterdagochtend 17 februari aan de slag. De takken van de knotwilgen worden tegenwoordig ieder jaar gesnoeid. Daardoor zijn ze minder dik.

CO2 neutraal

Eén van de bewoners had dit jaar het idee geopperd om het knotten CO2 neutraal aan te pakken. In plaats van ronkende boomzagen werden grote en kleine snoeischaren en handzagen gebruikt. Slechts voor een enkele dikke tak ging de boomzaag toch nog even aan.

Jubileumfeest

Na afloop werd bij één van de bewoners nagepraat, een kop snert genuttigd en een glaasje gedronken. En er werd al volop vooruitgekeken naar het feest later in het jaar ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de Wilgenlaan.