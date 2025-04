Bevrijdingsvuur ook naar Uithoorn

Wageningen/Uithoorn – In de nacht van 4 op 5 mei wordt in Wageningen, de Stad der Bevrijding, traditioneel het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken tijdens ‘Vuur van de Vrijheid’, live uitgezonden op NPO 1. Aan het einde van ‘Vuur van de Vrijheid’ start de Nationale Bevrijdingsvuurestafette.

5.000 estafettelopers uit 229 loopgroepen – een record – verspreiden het Nationale Bevrijdingsvuur naar 201 gemeenten, waarmee ruim twee derde van Nederland wordt bereikt in dit unieke jubileumjaar. De deel-nemers lopen de hele nacht met het Bevrijdingsvuur in estafette naar hun thuisgemeente.

Ook Uithoorn doet mee

Dit jaar doet een recordaantal lopers mee aan de Bevrijdingsvuurestafette. Ruim 5000 lopers brengen het vuur in de nacht van 4 op 5 mei naar 201 gemeenten, verspreid over heel Nederland. In 2023 deden er nog zo’n 1750 lopers mee, en afgelopen jaar waren dat er 2500, van Ameland en Veendam tot en met Vlissingen en Goes. Van Maastricht en Sittard tot en met Schagen en Medemblik, en van Enschede en Aalten tot en met Noordwijk en Goeree-Overflakkee.

AKU zet traditie voort

Zoals elk jaar halen de lopers van Atletiek Klub Uithoorn (AKU) het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengen het naar Uithoorn. Dit jaar heeft de loop een extra bijzondere betekenis. De club moest het afgelopen jaar afscheid nemen van twee toegewijde leden: Wil Voorn en Kees Verkerk. Beiden waren nauw betrokken bij de Bevrijdingsvuurloop en lieten een onuitwisbare indruk achter. Ondanks dit gemis zet AKU de traditie voort, met Wil en Kees in gedachten en harten. Hun inzet en passie voor de club en het bevrijdingsvuur zullen niet worden vergeten.

Dit jaar markeert een bijzonder jubileum: 80 jaar vrijheid, wat groots gevierd zal worden in de gemeente Uithoorn. Houd de berichtgeving in de gaten voor meer informatie over de verwachte aankomsttijd, de vieringen en overige activiteiten. Het vuur symboliseert de bevrijding van Nederland, draagt bij aan de boodschap van vrede en vrijheid en is een belangrijk moment in de overgang van het herdenken op 4 mei en het vieren en koesteren van de verkregen vrijheid op 5 mei.

Op de foto: Zoals elk jaar halen de lopers van Atletiek Klub Uithoorn (AKU) het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengen het naar Uithoorn. Foto: aangeleverd.