Beursvloer De Ronde Venen in teken van kwaliteit

Kwaliteit boven kwantiteit. Dat liet de handel zien tijdens deze 9e editie van Beursvloer De Ronde Venen. Ondernemers sloten mooie waardevolle matches met lokale maatschappelijke organisaties. Met gesloten beurs werden kennis, diensten en materialen geruild tegen nuttige tegenprestaties. Niet alleen tussen bedrijven en verenigingen, maar ook tussen organisaties onderling. De waarde, ruim 38.000 Euro, overtreft hiermee voorgaande edities. Er werden 60 matches gesloten, naast een aantal dat nog moet worden uitgewerkt.

Een bijzonder voorbeeld is de match die Alize Engel van Cre-alize sloot met Karin Wateler van Techniek Driedaagse en Gerry Bras van Brabebo. Zij waren op zoek naar een creatief iemand die gedurende de Techniek Driedaagse een workshop duurzaam gebruik van oude auto/fietsbanden wilde geven. “Een schot in de roos” aldus Alize. ”Er was een perfecte vibe. Heel leuk en een mooie uitdaging voor mij”! Als tegenprestatie zorgt Brabebo ervoor dat Alize haar ‘tiny atelier on wheels’ kan realiseren waarmee ze in staat is overal workshops te geven. Een echte win-win situatie.

Overkapping

Ook andere mooie matches werden gesloten. Zo wilde Amerpoort Vinkenoord graag een overkapping en zocht iemand die dat zou kunnen realiseren. Het werden er twee. Met zowel Walraven B.V. werd een match gesloten voor de stalen constructie, als met Aannemingsmij. H.M. van Scheppingen B.V. voor de ombouw van het geheel.

Vrijwilligerszorg Thuis Sterven ging traditiegetrouw op zoek naar een mooie activiteit voor hun vrijwilligers en vond die dit keer in een mooie golfclinic aangeboden door Golfpark Wilnis. Dit in ruil voor het opknappen van de tuin van het Kids College, een nieuwe basisschool in Wilnis.

Binnentuin

Sinds kort zit Inloophuis ’t Anker in hun nieuwe onderkomen in De Trekvogel. De binnentuin is verzakt en hun wens om deze op te hogen en te voorzien van grind en split, werd vervuld door John Reurings van ReVe Bestrating en Tuinaanleg. Hij gaat er voor zorgen dat zij straks veilig in de binnentuin in het zonnetje kunnen zitten.

Ook ondernemer Paul den Ouden van Den Ouden Vloer Wand en Raamdecoratie deet een duit in het zakje door er voor te zorgen dat een gezin van Gezinsbuddy wordt voorzien van een laminaatvloer. Allemaal stuk voor stuk mooie waardevolle matches.