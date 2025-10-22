Betty en Roos halen uit in biljartcompetitie DRV

De Ronde Venen – In de biljartcompetitie zijn vijf vrouwen actief. Afgelopen week hebben Betty van der Mars en Roos Aarsman laten zien dat ze zeer competitief zijn. Roos speelde de kortste partij deze week en was in achttien beurten klaar. Betty speelde de hoogste serie deze week met een percentage 27,59%.

Cens 2 speelde thuis een sterke partij tegen K.O.T.87-1 en verstevigde daarmee hun positie in de competitie na drie gewonnen partijen gespeeld door Jim van Zwieten, Robert Daalhuizen en Bryan Buisman. De overige partij werd gewonnen door Eric Verlaan.

DenB Diensten/De Springbok ging op bezoek bij S.V. Veenland/Liquidrubber. In spannende en in gelijk opgaande partijen werd om de wedstijdpunten gespeeld, waarbij de winst naar de Hoef ging. De winnende spelers deze avond waren Ton Verlaan en Ger Ruimschoot, en Paul Verbruggen samen met Ron Hartsink.

Cens/Gortenmulder had het moeilijk tegen de Merel /Thijmen van Veen. Bert Fokker, John Vrielink en Walter van Kouwen wisten hun partijen te winnen, Vincent Roeleveld kon er een winnende partij tegenover zetten.

De Merel 2/Thijmen van Veen speelde thuis een mooie partij tegen De Springbok 1. Zoals vermeld speelde Roos Aarsman een zeer goede partij en de kortste partij van deze week. Haar teamgenoten Peer (Wilgo) van de Meer en Gijs van de Vliet wisten ook hun partijen te winnen. Gelukkig wist Joop Zeh de overige partij te winnen.

In een gelijk opgaande partij heeft De Springbok2 Feka thuis nipt gewonnen van De Biljartvrienden/Smit fietsen/2 Groen. Beide teams wisten twee partijen te winnen. Betty van der Mars wist een mooie serie van acht op de tafel te leggen en daarmee de hoogste serie van de week te spelen met een percentage van 27,59%. Ook Dick de Jong speelde een gewonnen partij. De overige partijen werden gewonnen door ‘nieuwkomer’ Jos van Wijk samen met Jan Koridon.

Op de Kromme Mijdrecht werd de onderlinge strijd gespeeld tussen De Kromme Mijdrecht 2 en 3. De winst werd bij elkaar gespeeld door Arie Kranenburg en Frans Versteeg.

In een partij met 49 beurten wist Co Zoutman in de gelijkmakende beurt er nog een remise uit te slepen tegen Hans Peter van Tilburg. Raymond Lannooy wist ook zijn partij te winnen. Wedstrijdpunten werden gedeeld door De Kromme Mijdrecht 1 tegen De Merel 3/Thijmen van Veen. Beide wonnen twee partijen gespeeld door Hans en Jeroen van Rijn en Bernhard Schuurman samen met Said Metalsi.

Op de foto: Ger Ruimschoot aan stoot. Foto: aangeleverd.