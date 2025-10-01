Betonindustrie De Adelaar decor voor Halloween

Vinkeveen – Na het grote succes van vorig jaar keert ook dit jaar Halloveen terug in het waterrijke dorp. Zaterdag 1 november vanaf 19.30 uur wordt de Oude Betonindustrie De Adelaar – Herenweg 186 – opnieuw het decor van een spannende en mysterieuze spooktocht. Leeftijd vanaf 11 jaar, groepjes van maximaal zes personen en één volwassene.

Dit jaar staat de tocht volledig in het teken van ‘Het Verhaal van de Vergeten Centrale’. In de verlaten hallen en gangen ontdekken deelnemers het duistere geheim van de oude fabriek. Groepjes kinderen en ouders worden meegenomen langs verschillende scènes waarin licht, rook en geluid zorgen voor een huiveringwekkende ervaring.

Lang geleden experimenteerden vreemde doctoren in de fabriek met een middel dat arbeiders sterker moest maken. Maar het liep gruwelijk mis. En sindsdien lijkt er nog steeds iets rond te waren op het terrein. Tijdens de tocht krijgen deelnemers een tijdelijke bescherming tegen het zombievirus, maar alleen wie het tegengif vindt, kan ontsnappen.

Met Halloveen 2025 willen de organisatoren opnieuw een spannende avond neerzetten en Vinkeveen verrassen met een unieke belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.halloveen.nl.

Op de foto: Halloween in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.