Ze bestaan! Raadsleden die echt iets regelen

De Ronde Venen – “Ze bestaan: Ik ben heel blij om te kunnen meedelen dat er toch nog raadsleden zijn die het veldwerk doen en niet alleen op het pluche zitten. Daarom willen wij de bewoners van de Herenweg te Vinkeveen, Rein Kroon van het CDA bedanken voor zijn adequaat handelen en zijn inzet voor ons na een natte periode.

De zware regenbuien van de afgelopen dagen stond bij menig van ons het het water aan de lippen; De toiletten stonden hoog, borrelde en bij sommige dreven de kasten door de kamer. We werden dagen lang van het kasje naar de muur gestuurd maar niks werd opgelost. Uit pure frustratie hebben wij Rein Kroon er op aangesproken en binnen no-time stond hij op de stoep om te kijken wat er gaande was. Rein heeft de juiste kanalen weten te bewandelen dat het dezelfde dag was opgelost. En dat op een zaterdag. Rein hiervoor dank! “, aldus Marjolein Stappers