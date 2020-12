Berkenlaan krijgt nieuwe speeltuin

Aalsmeer – Via de participatiesite van de gemeente is het idee binnen gekomen om de speeltuin aan de Berkenlaan te vernieuwen. Samen met de omwonende kinderen en bewoners is een keuze gemaakt voor de nieuwe speeltoestellen. De aanleg van de nieuwe speeltuin start in de week van 14 december en duurt naar verwachting drie weken.

Tijdens de werkzaamheden wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken. Er kan enige geluidshinder zijn en de straat zal tijdens het laden en lossen tijdelijk afgesloten zijn.

Foto: Het ietwat saaie speelterrein in de Berkenlaan gaat omgetoverd worden tot een avontuurlijk speelpark rond de mooie, oude kastanjeboom.