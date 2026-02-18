Bereikbaarheid De Ronde Venen onder druk

De Ronde Venen – De bereikbaarheid in de gemeente staat steeds hoger op de lokale agenda. Wachttijden voor de bus, drukte op de provinciale wegen en zorgen van ondernemers over de toegankelijkheid van hun bedrijven: het zijn onderwerpen die inwoners al langer bezighouden.

Dinsdag 24 februari organiseert de politieke partij Lokaal en Fair in het kader daarvan van 20.00 tot 21.15 uur een openbare bijeenkomst in De Boei in Vinkeveen, waar inwoners, ondernemers en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek gaan. Aanmelden is niet verplicht, maar kan via: aanmelden@lokaalenfair.nl.

De mobiliteit in De Ronde Venen kent al jaren knelpunten. Vooral de verbindingen tussen de dorpen en die met omliggende regio’s zoals Amsterdam, Utrecht en Woerden staan onder druk. Het wegennet loopt geregeld vast tijdens spitsuren en het openbaar vervoer wordt door veel inwoners als beperkt ervaren. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals snellere fietsroutes of maatwerkvervoer.

Lokaal en Fair wil tijdens de bijeenkomst inventariseren waar de grootste kansen en uitdagingen liggen. De partij benadrukt dat de bijeenkomst niet alleen draait om het delen van problemen, maar ook om het verzamelen van ideeën uit de samenleving.

Om het gesprek op gang te brengen, zijn verschillende gasten uitgenodigd. Zo komt de voorzitter van de VIB, de ondernemersvereniging in De Ronde Venen, vertellen hoe bedrijven de bereikbaarheidsproblemen ervaren. Ook deelt een inwoner zijn ervaringen met Syntus Flex, een vorm van flexibel openbaar vervoer die in andere gemeenten succesvol blijkt te zijn. Daarnaast spreekt een ondernemer over de obstakels die zijn cliënten ondervinden bij het bereiken van zijn praktijk.

Deze bijdragen dienen als opstap naar een breder gesprek met het publiek. Volgens de organisatie is er ruimte voor alle ideeën: van een vrije busbaan tot een fietssnelweg of zelfs de herintroductie van een tramlijn.

Lokaal en Fair zegt de inbreng van inwoners te willen verwerken in een ‘Manifest met oplossingen’, dat later met de nieuwgekozen gemeenteraad gedeeld wordt. Of de partij zelf invloed krijgt op de uitvoering hiervan, hangt af van de verkiezingsuitslag. De bijeenkomst moet vooral bijdragen aan een breder maatschappelijk debat over de toekomst van de mobiliteit in de gemeente.

Op de foto: V.l.n.r. Niels van Nobelen, Simone Borgstede en Maria Avakyan, die namens de organisatie de ervaringen van inwoners graag horen. Foto: aangeleverd.