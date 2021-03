Berber’s insectenhotels klaar voor bezoekers

Aalsmeer – De insectenhotels van de vorige kinderburgemeester Berber Veldkamp worden sinds gisteren, woensdag 24 maart, geplaatst bij alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het initiatief van Berber is tijdens haar burgemeesterschap al omarmd door de gemeente, maar kon door de coronamaatregelen vorig jaar nog niet worden uitgevoerd. Nu staan of hangen ze klaar voor bezoek. De hotels zijn gemaakt door medewerkers van Ons Tweede Thuis. Het eerste exemplaar werd woensdagochtend door Berber zelf overhandigd aan directeur Eric Spaargaren van De Antoniusschool in Kudelstaart. “Hartstikke leuk om op mijn oude basisschool terug te zijn”, zei Berber. “En mooi dat de insectenhotels er nu zijn.”

Superbelangrijk

Berber had in haar periode als kinderburgemeester de natuur hoog op haar lijstje van dingen die ze graag wilde verbeteren. “Insecten bestuiven fruitbomen en andere planten, ze maken de bodem beter, zijn voedsel voor vogels en ruimen dode resten op”, zegt Berber. “Met de insectenhotels kun je die voor ons en de natuur superbelangrijke beestjes van heel dichtbij zien.”

Kleine beestjes, grote rol

Lieveheersbeestjes, vlinders, miljoenpoten, pissebedden, solitaire wilde bijen, ze kunnen allemaal in de hotels ‘logeren’. Wethouder natuur en milieu Wilma Alink en wethouder jeugd en onderwijs Bart Kabout zijn allebei erg blij met het initiatief. “Het project van Berber is ook een voorbeeld voor ons volwassenen”, zegt wethouder Alink. “We kunnen op deze manier namelijk allemaal iets goeds doen voor de natuur in onze eigen directe omgeving.” Wethouder onderwijs Bart Kabout sluit zich daarbij aan. “Niemand is ooit te oud om te leren”, zegt hij. “Met een insectenhotel bij je in de buurt besef je nog eens extra dat de kleinste beestjes een grote rol spelen in onze wereld.”