Benno van Dam weer lijsttrekker Ons Uithoorn

Uithoorn – Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in zicht heeft nu ook ‘Ons Uithoorn’ haar lijsttrekker bekendgemaakt. De partij schuift Benno van Dam naar voren, inmiddels een bekend gezicht in de Uithoornse gemeentepolitiek.

De lokale politieke partij maakt de rest van de kandidatenlijst bekend bij hun kick-off van de campagne. Benno van Dam: “We zijn blij dat het gelukt is om een diverse lijst samen te stellen. Er is een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten uit zowel De Kwakel als Uithoorn. En bij de eerste zes kandidaten zijn meer vrouwen dan mannen!”

De kick-off vindt plaats op zaterdag 3 februari om 20.00 uur in Bar ’t Fort in De Kwakel. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma gepresenteerd en volgt aansluitend een feest. Voor deze openbare bijeenkomst is iedereen welkom. De toegang is gratis.

Op de foto: Geheel rechts Benno van Dam tijdens een werkbezoek op de Achterweg in De Kwakel.