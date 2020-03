Benefiet ‘A gig for Mark Gilligan’ in N201

Aalsmeer – Afgelopen feestweek beleefde Aalsmeer een daverend optreden van de Remband & friends in de feesttent. Dit is zeker voor herhaling vatbaar en wat is er mooier dan een benefiet voor een collega-muzikant als gelegenheid. Zaterdag 21 maart is het zover: A gig for Mark Gilligan in de N201.

De van oorsprong Ierse muzikant Mark Gilligan ondergaat momenteel in Moskou een stamceltransplantatie om zijn multiple sclerosis (MS) een halt toe te roepen. Deze behandeling wordt echter niet vergoed door de verzekering vandaar dit benefiet. Mark speelde saxofoon, drums, klarinet en fluit en is onder andere bekend van zijn vele optredens met bands als Amadan, The Mahones en The Urban Voodoo Machine. Aalsmeer kent hem van de keren dat hij begin jaren negentig speelde met zijn vriend Danny Guinan in café Joppe.

Door de progressie van de MS kan Mark zijn instrumenten niet meer bespelen. Gilligan kan de linkerkant van zijn lichaam nagenoeg niet meer gebruiken. Daarom is hij naar Moskou gegaan om een ingrijpende behandeling te ondergaan. De 75.000 euro, die hiervoor nodig is, heeft hij grotendeels met crowdfunding en vele benefietconcerten bij elkaar gekregen. Een prestatie op zich, maar er is meer geld nodig. Eind maart komt Mark terug in Nederland en gaat revalideren in een verzorgingstehuis. Ook dit wordt niet vergoed.

Reden te meer voor een aantal Aalsmeerse muzikanten om een benefietconcert te organiseren: A gig for Mark Gilligan. De Remband gaat er een geweldig feest van maken in N201 aan de Zwarteweg met een groot aantal gast-muzikanten. De entree bedraagt 10 euro en de opbrengst gaat in zijn geheel naar Gigs for Gilligan. Kom genieten van de Remband & friends en steun tegelijk dit goede doel. Aanvang is 20.30 uur, deuren open vanaf 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.gigsforgilligan.com.