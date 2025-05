Beleef het belang van water tijdens 17e Amstellanddag

Regio – Tientallen locaties openen 1 juni hun deuren voor de 17e editie van de Amstellanddag, die talloze bezoekers uit de uitgebreide omgeving trekt. Dit jaar staat het evenement in het teken van ‘water’ als het dominante element in het prachtige landschap rond de Amstel. Bezoekers kunnen genieten van een unieke vaartocht met een historische trekschuit en nog veel meer spannende activiteiten!

De Amstellanddag is een initiatief van Stichting Beschermers Amstelland (SBA). Op deze dag kan iedereen genieten van het schitterende cultuur-historische landschap waarin de rivier de Amstel en andere waterstromen, boerderijen, natuur, kunst en recreatie samenkomen. ‘Omdat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht dit jaar ook nog eens 500 jaar waterbeheer in Amstelland viert, lag de keuze voor het thema water voor de hand’, zegt SBA-voorzitter Wim Zwanenburg.

Zelf testjes doen

Bezoekers kunnen op diverse locaties met eigen ogen ervaren wat de invloed van water is in het poldergebied rond de Amstel. Ontdek bijvoorbeeld wat het betekent als het polderwater steeds zouter wordt, hoe schoon ons drinkwater is, en hoe een polder eigenlijk werkt! Neem een kijkje in gemaal Nieuwe Bullewijk of doe leuke waterproefjes bij gemaal Stadwijck. Ook kun je zien hoe een Waterlab werkt bij een zuiveringsinstallatie.

Trekschuit

Ervaar hoe het transport over water er vroeger uitzag met een vaartocht op een historische trekschuit. Dit unieke schip werd vroeger met paarden vanaf de wal voortgetrokken en vervoerde vracht en passagiers. Stap op bij park Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55 in Amstelveen, en geniet van een comfortabele tocht over het water. De vertrektijden staan op een bord bij de opstapplaats.

Naast de trekschuit kun je ook met een elektrische sloep over de Amstel varen of de rivier verkennen met een SUP! Een boswachter geeft uitleg over de boerensloot en er zijn nog veel meer wateractiviteiten te beleven.

Unieke wandeling

Onder leiding van een boswachter van Landschap Noord-Holland een wandeling naar stille plekken in polder de Rondehoep worden gemaakt. De Amstellanddag op zondag 1 juni is daarvoor een unieke kans!

Naast de wateractiviteiten zijn er zondag 1 juni weer tientallen interessante locaties geopend met een zeer gevarieerd aanbod: boerderijen met activiteiten, de iconische Urbanus-kerken, kunstlocaties, kinderboerderijen, historische plekken en locaties waar de nieuwe generatie bouwt aan een nieuwe toekomst. Een handig programmaboekje met een kaart, alle locaties en openingstijden zijn te vinden op www.beschermersamstelland.nl.

